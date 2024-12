Diretta Como-Lecce ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - Alle ore 18.30, al Sinigaglia, Como e Lecce si affrontano nel posticipo della 18ª giornata del campionato di Serie A. Reduci dalla sconfitta del Meazza contro l’Inter (2-0), i lariani di Cesc Fabregas chiudono un magico 2024 nel quale è arrivata la promozione in massima serie dopo 21 anni. Fin qui i lombardi hanno racimolato 15 punti e vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. A una sola lunghezza di distanza ci sono proprio i salentini che hanno cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Marco Giampaolo, chiamato a sostituire Luca Gotti. Da quando l’ex Empoli e Milan ha preso in mano la squadra, i giallorossi hanno battuto Venezia (1-0) e Monza (2-1), pareggiando al Via del Mare contro la Juve (1-1, gol di Rebic all’ultimo secondo) e perdendo contro la Roma all’Olimpico (4-1) e la Lazio tra le mura amiche (2-1).