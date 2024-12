Diretta Bologna-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - L'ultimo match di Serie A del 2024 mette di fronte alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara Bologna e Verona. Nel posticipo della 18ª giornata si sfidano due formazioni in corsa per obiettivi differenti. I padroni di casa occupano attualmente il settimo posto in classifica a quota 28 e vincendo si porterebbero a -1 da Juve e Fiorentina, protagoniste ieri (domenica 29 dicembre) di uno spettacolare 2-2 all'Allianz Stadium. Partita speciale per il tecnico degli emiliani Vincenzo Italiano, all'Hellas da calciatore dal 1996 al 2007 con una brevissima parentesi al Genoa da gennaio a giugno 2005. Dopo una partenza a rilento, i rossoblù hanno messo insieme sei vittorie nelle ultime otto, incassando una sola sconfitta (3-0 all’Olimpico contro la Lazio) e pareggiando 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juve dopo esser stati avanti 2-0. Gli scaligeri di Paolo Zanetti, invece, lottano per mantenere la categoria e nell'ultimo turno sono caduti al Bentegodi contro il Milan incassando il dodicesimo ko stagionale in campionato. Completano il quadro cinque vittorie: i veneti sono l'unica formazione di Serie A a non aver ancora pareggiato.