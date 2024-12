Niente Del Piero, ancora Gravina: è l'unico candidato alla presidenza Figc

Il presidente in carica della Figc Gabriele Gravina è candidato unico alle elezioni previste per il 3 febbraio a Roma: elezioni che avevano previsto la possibile discesa in campo dell'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. La candidatura del numero uno della Federeazione è stata accompagnata dal programma relativo al quadriennio olimpico 2025/2028, nonché dall’accredito di oltre la metà più uno dei delegati assembleari della Lnp Serie B, Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), degli atleti (Aic) e dei tecnici (Aiac). Non c'è invece quello del neo presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli.