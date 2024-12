Nico Paz e Cutrone gol: il Como stende il Lecce, Fabregas batte Giampaolo

Giampaolo: "Non abbiamo nulla da rimproverarci"

"Non abbiamo nulla da rimproverarci, i ragazzi hanno fatto quello che potevano in una gara complicata". Queste le parole di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito alla sconfitta esterna per 2-0 contro il Como. "Il Lecce ha fatto quello che poteva, senza risparmiarsi in impegno ed energia - ha esordito in prima analisi Giampaolo - Non rimprovero niente alla squadra perché si è sacrificata tanto, con qualche giocatore anche adattato in alcuni ruoli. Il Como ha tanta qualità e sa giocare a calcio, con caratteristiche diverse rispetto alle nostre. Abbiamo creato qualche chance sulle ripartenze, ma ci è mancato sicuramente qualcosa, anche in termini di lucidità in fase di possesso - ha ammesso ancora il tecnico - Abbiamo perso tanti palloni e li abbiamo pagati con le loro controffensive, spendendo tante energie in difesa. Rebic con Krstovic? Possono giocare insieme in qualche occasione, ma puoi permettertelo solo con equilibri già consolidati. In una situazione come quella attuale, in cui ci sono molti adattamenti di ruolo, farli giocare insieme significherebbe concedere troppo all'avversario".