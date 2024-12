Dominguez brilla ma Bologna ko: Pobega espulso, tris Verona al Dall'Ara!

Il commento di Zanetti

"Se ho parlato di mercato con quella che sarà la nuova proprietà? Ci siamo concentrati sulla partita, per gli aspetti societari non sono io il responsabile di quell'area, sono concentrato sulla squadra e sul campo. Oggi al di là dei singoli c'è stato un lavoro di squadra, nelle ultime tre partite la squadra ha sempre risposto". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Bologna. "Con la fortuna abbiamo un debito enorme, possiamo recriminare tante cose in passato. La cosa più importante sono i risultati, oggi siamo a +4 con le difficoltà che abbiamo avuto. Vogliamo avere più equilibrio, lo stiamo già facendo, ma non vogliamo perdere quella che è la nostra filosofia. La scelta di giocare con Sarr e Tengstedt? Non abbiamo mai giocato con meno di due attaccanti, non c'è mai stato un problema in attacco, se avessimo difeso meglio forse avremmo avuto qualche punto in più. Qualche partita l'abbiamo giocata un po' in punta di piedi, nelle ultime gare abbiamo avuto lo spirito Hellas" ha aggiunto Zanetti.