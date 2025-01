"Il calcio è un ponte tra Arabia e Italia. E il Mondiale 2034 crea entusiasmo"

In questi giorni a Riad si disputa la Supercoppa italiana a cui seguirà poi quella spagnola. Quanto e come è percepito a Riad questo nostro evento che porta le 4 squadre di eccellenza del nostro campionato a sfidarsi tra loro?

«Il nostro calcio italiano è seguitissimo in Arabia Saudita per cui questo evento della Supercoppa contribuisce ulteriormente a tenere viva questa loro passione e interesse. Non poteva cadere in un momento migliore la disputa del trofeo italiano: la recentissima assegnazione dei Mondiali di calcio in Arabia per il 2034 beneficerà anche dell’onda di entusiasmo che regaleranno le due semifinali che vedranno protagoniste Atalanta, Inter, Juventus e Milan e quindi la finalissima. Ovviamente sarò presente allo stadio per vederle».



Quanto è importante il calcio per la popolazione araba?

«Sicuramente rappresenta un forte collante. Spesso quando inizio degli incontri di lavoro con esponenti sauditi, per rompere il ghiaccio mi vengono citati alcune situazioni legate al calcio italiano. Anche il football favorisce le relazione tra i popoli. Il calcio costruisce ponti».



Tre parole per definire l’Arabia Saudita?

«Sicura, in trasformazione e con un grande orgoglio per la propria storia e le proprie tradizioni».



Prima di questo suo nuovo incarico ha trascorso 4 anni come ambasciatore italiano in Kuwait e in precedenza l’esperienza in Iran. Quali sono stati gli insegnamenti più significativi che le sono stati trasmessi dalla cultura islamica?

«L’attenzione al modo in cui si pone nei confronti dell’interlocutore, prestando attenzione in primis al rispetto della persona che si ha di fronte. Occorre poi far seguito alle parole con i fatti, proponendo quindi una coerenza di comportamenti che porterà inevitabilmente alla credibilità e quindi all’ottenimento della fiducia altrui».



Può vantare una carriera brillante con grande attenzione alla dimensione economica-commerciale del suo lavoro. Da ragazzo che ruolo ha avuto per lei lo sport e quali discipline ha praticato?

«Come molti ragazzi ho praticato il nuoto, quindi il tennis e il calcio. Con il pallone mi sono tolto qualche soddisfazione in più, ho giocato sino alla categoria Allievi in una piccola società romana, la Fortitudo. Poi però ho lasciato per concentrarmi meglio sugli studi. In che ruolo? Ero un mediano».



Quali sono gli eventi sportivi che l’attirano di più in televisione?

«Diciamo che se c’è una bella partita di calcio me la guardo molto volentieri. Lo stesso si può dire per il tennis che mi attira. Hanno anche il loro fascino l’atletica leggera e la Formula 1».



Qual è la sua squadra del cuore?

«La mia squadra del cuore è la Roma. Sono sempre stato un gran tifoso giallorosso».