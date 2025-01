Arbitri Serie A, le designazioni: Torino-Parma a Feliciani, Guida dirige Roma-Lazio

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 19ª giornata del campionato di Serie A. Marco Guida è stato designato per dirigere Roma-Lazio, derby della capitale in programma domenica 5 gennaio alle ore 20.45, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Torre Annunziata, gli assistenti Alassio e Rossi, il quarto ufficiale di gara Pairetto e gli arbitri Var Mazzoleni e Pezzuto.

Fiorentina-Napoli, in calendario sabato 4 alle 18, sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo, con lui i guardalinee Giallatini e Colarossi, il quarto uomo Rapuano e gli addetti alla Var Di Paolo e Maggioni.