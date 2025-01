Diretta Juventus-Milan ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

Diretta Juventus-Milan: streaming e diretta tv

L'incontro tra le formazioni di Motta e Conceicao è in programma venerdì 3 gennaio alle ore 20 presso lo stadio Al -Awwal Park di Riad. Sarà possibile assistere all'evento in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segui la diretta di Juventus-Milan su Tuttosport.com

Juventus-Milan: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore. Motta.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Cambiaso, Weah, Fagioli, Douglas Luiz, Adzic, Conceicao, Mbangula.

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, T. Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Jimenez, Morata, Pulisic. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Tomori, Pavlovic, Calabria, Bartesaghi, Terracciano, Loftus-Cheek, Musah, Zeroli, Vos, Camarda, Jovic, Abraham.

Indisponibili: Chuckwueze, Florenzi, Leao, Okafor.

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Perrotti-Dei Giudici. IV Uomo: Ayroldi. Var: Paterna. Ass. Var: Marini.

Juventus-Milan: scopri tutte le quote.