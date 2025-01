"Il nuovo centro del mondo": L'Arabia di De Siervo, "Italia riferimento"

Le parole di De Siervo prima di Juve-Milan

Sulla crescita del movimento calcistico in Arabia Saudita: "Calcio cresciuto a livello di club, ma soprattutto per quanto riguarda i giovani. Stanno investendo su una generazione che sarà protagonista". Sulla finale di Supercoppa: "Sappiamo che la prima finalista sarà l’Inter, ci aspettiamo la seconda. Questo paese guarda all’Italia come un punto di riferimento. Siamo qui per coccolare l’interesse, svilupparlo nel tempo e aiutarlo a crescere".