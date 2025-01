Diretta Fiorentina-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Nel programma della 19ª giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, spicca la sfida delle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Napoli. Momento di flessione per la Viola di Raffaele Palladino, che dopo aver inanellato una striscia di otto vittorie consecutive è caduta al Dall'Ara contro il Bologna (1-0, gol di Odgaard) e in casa contro l'Udinese (1-2) prima del 2-2 dell'Allianz Stadium contro la Juve, quando alla doppietta di Khéphren Thuram hanno risposto prima Moise Kean e poi Riccardo Sottil. Periodo positivo, invece, per gli azzurri di Antonio Conte, reduci da tre vittorie di fila contro Udinese (3-1), Genoa (2-1) e Venezia (1-0). Con l'Atalanta impegnata in Supercoppa italiana - la Dea è stata eliminata dall'Inter in semifinale -, i campani hanno l'opportunità di tornare nuovamente da soli in vetta alla classifica nell'attesa che gli orobici recuperino la sfida contro la Juve martedì 14 gennaio. Come annunciato dallo stesso tecnico salentino nella conferenza stampa della vigilia, non saranno della partita Kvaratskhelia e Politano.