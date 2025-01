Diretta Venezia-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Ad aprire il 19° turno del campionato di Serie A , l'ultimo del girone d'andata, sarà la sfida in programma alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo tra Venezia ed Empoli . I lagunari di Eusebio Di Francesco , reduci dal ko del Maradona contro il Napoli (1-0 firmato Raspadori), sono attualmente penultimi in classifica con 13 punti, ma nelle ultime settimane hanno mostrato segnali di crescita. I toscani di Roberto D'Aversa , invece, dopo un'ottima partenza sono un po' calati e hanno perso quattro delle ultime cinque partite, le ultime tre di fila, con l'unico acuto che è arrivato l'8 dicembre al Bentegodi contro l'Hellas Verona (4-1). Il tecnico dei toscani nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato la mancata convocazione di Jacopo Fazzini , distratto dalle voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino di Lazio e Napoli.

Venezia-Empoli: diretta tv e streaming

Venezia-Empoli, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).