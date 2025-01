Diretta Verona-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - A chiudere il sabato di Serie A sarà la sfida delle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Udinese valida per la 19ª giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata. Momento positivo per gli scaligeri di Paolo Zanetti che hanno superato con il punteggio di 3-2 Parma e Bologna nelle ultime due trasferte - in mezzo il ko interno contro il Milan (1-0, gol di Reijnders) -. I veneti sono l'unica formazione del torneo a non aver ancora pareggiato avendo collezionato fin qui sei vittorie e dodici sconfitte. Sono in netta ripresa anche i friulani di Kosta Runjaic che dopo aver ribaltato la Fiorentina in trasferta (2-1) hanno fermato sul 2-2 il Torino nell'ultima uscita: avanti 2-0 grazie alle reti di Touré e Lucca, i bianconeri si sono fatti riprendere da Adams e Ricci.