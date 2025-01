Pohjanpalo illude, Esposito risponde, Stankovic salva il Venezia dalla rimonta Empoli

Termina in parità la sfida tra Venezia ed Empoli valida per la 19ª giornata di campionato. Al Penzo, gli uomini di Di Francesco passano in vantaggio dopo 5 minuti, ma la formazione di D'Aversa pareggia i conti alla mezz'ora: 1-1 il finale, reti di Pohjanpalo ed Esposito. Un risultato che poco agevola la classifica dei lagunari, che rientrano con 14 punti in classifica e l'occasione persa di sfruttare il fattore casa per iniziare la risalita verso la salvezza. I toscani interrompono invece la striscia di 3 ko consecutivi e salgono a quota 20 punti. Le agende di Di Francesco e D'Aversa mettono prevedono ora le sfide contro l'Inter di Inzaghi (attesa il 6 gennaio in finale di Supercoppa contro il Milan) e il Lecce di Giampaolo, in programma rispettivamente il 12 e 11 gennaio.