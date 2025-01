Dal gol alla Juve alla vita da solo in camper: lo avete riconosciuto?

Cossato si racconta: "Molti non capiscono, i soldi non servono"

Cossato ha quindi proseguito parlando della reazione di amici e familiari di fronte alla sua drastica scelta di vita: "In effetti molti non capiscono. Viviamo in una società in cui tutti vogliono sempre di più. Più soldi, più cose, più status. Ma io ho scoperto che tutto questo non serve. Durante il viaggio, ho incontrato persone che vivono in camper con pochissimo. Eppure loro e anch’io ora, riescono a riscoprire il vero valore della vita. E' un po’ come tornare bambini. Sai, un bambino guarda alla vita con occhi pieni di entusiasmo e meraviglia. È uno sguardo puro, curioso, autentico. In questo viaggio, ho riscoperto quella stessa leggerezza, quella gioia semplice. È come se fossi uscito dal mondo cosiddetto reale, quello costruito dalle convenzioni, per entrare nel mondo vero, quello che un bambino vive ogni giorno".