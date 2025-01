Diretta Roma-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Roma e Lazio scendono in campo sul prato dell'Olimpico alle 20:45 per affrontarsi nel derby capitolino che vale la 19ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi arrivano a questa sfida reduci dal pari di Milano contro i rossoneri, firmato dalla magia di Dybala. In conferenza stampa, Ranieri ha presentato così il match: "Rappresenta la stracittadina, tutto quello che può pensare un tifoso, che sia romanista o laziale, interista o milanista, doriano o genoano. In questo momento la classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone stratosferico, giocano con velocità e pochi tocchi e quindi è una squadra temibilissima. Ma il derby fa sempre storia a sé. Da ragazzo andavo in Curva Sud, all'epoca era ancora tre quarti romanista e un quarto laziale. Aspettavamo tutti Dante, il capo-tifoso, per cominciare i cori. C'erano gli sfottò, non c'erano tutte le cose che sono successe in seguito". Dopo lo 0-6 interno subito dall'Inter, la Lazio ha rialzato subito la testa: in campionato sono arrivate la vittoria esterna sul campo del Lecce e il pari interno contro l'Atalanta. In classifica, i biancocelesti sono al quarto posto a quota 35 punti mentre i giallorossi stazionano al decimo posto a quota 20.