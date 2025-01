Diretta Lecce-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Archiviata la sconfitta del Sinigaglia contro il Como (2-0), terza nelle ultime quattro, il Lecce cerca il riscatto e alle ore 15 chiude il girone d'andata ospitando al Via del Mare il Genoa . Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica, con i salentini che sono passati da Luca Gotti a Marco Giampaolo e il Grifone che ha affidato la panchina a Patrick Vieira dopo l’esonero di Alberto Gilardino. Subentrati alla 13ª giornata, in sei gare hanno conquistato rispettivamente sette e nove punti, con l’ex centrocampista francese che ha perso una sola volta, a Marassi contro il Napoli (2-1). Nell’ultima uscita i liguri hanno inoltre battuto 2-1 l’Empoli al Castellani.

Lecce-Genoa: diretta tv e streaming

Lecce-Genoa, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone d'andata, è in programma alle ore 15 al Via del Mare e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Ramadani, Marchwinski, Helgason, McJannet, Kaba, Hasa, Rebic, Karlsson, Burnete, Pierotti.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Gollini, Vogliacco, De Winter, Melegoni, Bohinen, Kassa, Marcandalli, Masini, Pereiro, Miretti, Ekhator, Balotelli, Ankeye.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. ASSISTENTI: Berti-Fontemurato. IV UFFICIALE: Cosso. VAR: Mariani. ASS. VAR: Di Vuolo.

