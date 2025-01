Il Cagliari rimonta il Monza e vince lo scontro salvezza: D’Ambrosio espulso

Monza-Cagliari, la partita

Inizio scoppiettante con traversa colpita dai sardi con Felici dopo 120" sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi la svolta un minuto dopo: fallo di mano in area di Makoumbou su tiro di Ciurria, l'arbitro viene chiamato al Var ed assegna il rigore al brianzoli che Caprari che non sbaglia per l'1-0! Il Cagliari reagisce: prima una grande parata di Turati nega il pareggio al 15' sulla conclusione di Viola ma al 21' l'estremo difensore del Monza non può nulla sul perfetto mancino da fuori area di Zortea per l'1-1. Ad inizio ripresa sono gli ospiti a colpire: Piccoli viene ben lanciato in porta da Obert e con un potente tiro sul primo palo firma il sorpasso! Per il Monza la partita si complica maggiormente al 63' dopo il rosso diretto a D'Ambrosio assegnato la revisione al Var per comportamento anti-sportivo (pestone nelle zone intime di Mina mentre si rialzava). Nel finale gli opsiti sfiorano il tris con il palo di Lapadula e Scuffet si supera mandando in angolo l'insidiosa conclusione di Birindelli.