Roma, mago Ranieri vince il derby e Pellegrini rinasce: Lazio nervosa, rissa finale

Il racconto della partita

Parte bene la Roma, che costringe la Lazio a difendere gli spazi. I biancocelesti si propongono con Tavares che scarica su Isaksen, il cui tiro viene però respinto e intercettato da Marusic che calcia alto sopra la traversa. A sbloccare le marcature ci pensa Pellegrini, che dopo essersi ritagliato lo spazio per il tiro dal limite mette a segno il gol del riscatto al 10' minuto di gioco. Poi sono ancora i giallorossi a provarci con Hummels, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Gli uomini di Baroni si riaffacciano allora sull'area avversaria, chiamando in causa Svilar sul tiro di Isaksen. La squadra di Ranieri però riparte subito e affida il contropiede a Dybala. L'argentino serve in area Saelemaekers, il belga raccoglie e in due tempi batte Provedel. Non passa molto che ci si sposta nuovamente sull'altra metà campo, dove Dele-Bashiru semina il panico prima di concludere a rete, ma N'Dicka interviene e salva il doppio vantaggio. Nella ripresa, la Lazio si rende pericolosa con un gran tiro dalla distanza di Guendouzi deviato in angolo da Svilar. Segue un acceso botta e risposta tra le due formazioni, che tengono alti i ritmi del derby. Pellegrini batte un altro colpo senza però riuscire a superare il portiere, e così le incursioni successive dei bianconcelesti, vicini ad accorciare le distanze con Tchaouna, fermato prima dall'estremo difensore serbo e poi dalla traversa. Nel finale, la Roma è chiamata a difendersi dall'assedio degli avversari. Al 78', Nuno Tavares sfonda in area e calcia in diagonale senza però trovare la porta. Nel finale, scoppia una rissa tra le due formazioni che costringe l'arbitro a espellere Castellanos e un addetto dello staff di Ranieri.

Derby di Roma: il bilancio aggiornato

Questo il bilancio aggiornato del derby di Roma, considerate le come sfide nella massima Serie del campionato:

Vittorie Roma - 58

Vittorie Lazio - 42

Pareggi - 61