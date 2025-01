Il senso della Lega Serie A per Agroppi e per i tifosi italiani

A Torino, in occasione della partita con il Parma, i tifosi del Toro hanno esposto due striscioni in onore di Agroppi : "Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome", Curva Maratona; "Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata". Un toccante tributo a un Grande Cuore Granata, con le iniziali maiuscole, doverose quando ci si riferisce ad Agroppi. A Riyad, invece, la Lega di Serie A ha evitato di osservare il minuto di silenzio in memoria del grande Cuore Toro poiché, parole testuali dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, ‘Paese che vai, usanze che trovi. È come entrare in una moschea con le scarpe. Non è una mancanza di rispetto verso l’Italia, qui c’è una tradizione diversa’. Il manager di Via Rosellini fa benissimo il suo mestiere e, per questo, sarebbe ancora più apprezzabile se dicesse le cose come stanno. La saggezza araba è infinita. Avverte: la verità è una bugia che non è stata ancora scoperta. Perché la Supercoppa d'Italia si giochi a 5.320 km da Roma lo sanno anche i bambini delle scuole calcio: non per soldi, ma per denaro. L'ha rimarcato lo stesso De Siervo: chi vince, incassa 11 milioni di euro; all'altra finalista spettano 6,7 milioni; le due squadre eliminate in semifinale intascano 2,4 milioni. Di più. Ammesso e non concesso si trovi un buco nell'intasatisismo calendario agonistico, l'amichevole fra la vincitrice della Supercoppa italiana e la saudita frutterebbe al club tricolore 1,5 milioni di euro. E allora, perché affermare: " La nostra non è un'esclusione dell'Italia , potremmo organizzare l'evento anche agli stessi soldi, anche con meno soldi. Il punto non sono i soldi, ma l'apertura del mercato, creare una serie di relazioni". Bum. "Il punto non sono i soldi?".

Il modello inglese

Eh? Allora, perché non copiare semplicemente il modello inglese? La Coppa Italia come la Fa Cup, coinvolgendo i club delle categorie inferiori e giocando a casa loro, consentendo forti incassi, ma, soprattutto, alimentando la passione e la partecipazione popolare. La Supercoppa? Come il Community Shield: si gioca in agosto prima della Premier, nello stadio della Capitale, come accade per gli 80 mila inglesi che riempiono Wembley. Last but not least, restando in tema. "Credo che nei prossimi tre anni si potrebbe giocare una partita di A all'estero. Non sarà la miglior partita come un derby, ma una partita normale". Fateci capire. Presumibilmente non gratis et amore Dei, aviotrasporti a qualunque latitudine giocatori, allenatori, dirigenti e battaglioni staff, lasci a terra i tifosi e, allo scopo di promuovere il calcio italiano sul pianeta, manco propini agli ufficiali pagatori il meglio del calcio italiano? E i tifosi italiani? Chissenefrega. In fondo, sono solo quelli che da 32 anni a questa parte non hanno mai riempito così tanto gli impianti della Serie A, con somma soddisfazione della Lega, ad onta del caro biglietti, di alcuni impianti infrequentabili, eccetera eccetera. Sono solo quelli che la Supercoppa se la sono dovuta vedere in tv, rimirando quanto brillassero i seggiolini gialli e vuoti in occasione della semifinale Napoli-Fiorentina 2023 o di Inter-Atalanta 2024. Quanto a negare il minuto di silenzio ad Agroppi, come si fa a dire: "Non è stata una mancanza di rispetto verso l'Italia", non nominando per primo chi è scomparso? Aldo, se puoi, perdona loro perché sanno quello che fanno.

