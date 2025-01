Castellanos, la decisione. Derby, piovono multe e Lazio decimata dal Giudice

Pesanti le decisioni prese dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea verso la Lazio dopo il derby contro la Roma della 19esima giornata del campionato di Serie A . La società capitolina dovrà pagare un'ammenda totale di 20.000 € "per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara" e "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni". Sanzionata anche la Roma con un'ammenda di 10.000 € per lancio di fumogeni nei settori occupati dalla tifoseria avversaria.

Una giornata a Castellanos

Lazio decimata anche sul campo dal Giudice Sportivo in vista dei prossimi impegni: il Taty Castellanos è stato squalificato per una giornata (più un'ammenda di 15.000 €) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria". Tra le fila dei biancocelesti squalificati, sempre per una giornata, Mario Gila e Mattia Zaccagni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Per quanto riguarda gli altri giocatori, salteranno la prossima gara in campionato D'Ambrosio del Monza, Tchatchoua e Serdar del Verona e Lucca dell'Udinese. In Supercoppa Italiana, invece, è scattata la diffida per Dumfries dopo il giallo rimediato nel derby contro l'Inter vinto per 3-2.