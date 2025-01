De Siervo confermato: terza elezione da Ad della Lega Serie A

Luigi De Siervo, nell'assemblea odierna in corso di svolgimento nella sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini a Milano, è stato rieletto amministratore delegato con 17 voti e 3 schede bianche. Il quorum era di 11 visto che questa era la terza votazione. Per quanto riguarda il discorso sul compenso di De Siervo, si è deciso di rinviare la discussione. Per il manager toscano è il terzo mandato da amministratore della Lega Serie A, la prima volta è stato eletto nel 2018 e poi confermato nel 2021.