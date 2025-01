Diretta Milan-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan di Sergio Conceicao chiude il programma del sabato della 20ª giornata di campionato ospitando il Cagliari in quello che sarà il debutto dell'allenatore portoghese in Serie A con lo spauracchio di quello che accadde a Madrid. Due mesi fa, infatti, dopo il gran successo del Bernabeu contro il Real, Fonseca disse che per il Milan era più complicata la trasferta a Cagliari che a Madrid. In Sardegna i rossoneri pareggiarono 3-3 rischiando la sconfitta. Dopo il trionfo di Riad, ecco di nuovo i rossoblù di Nicola: «Chi pensa che aver vinto una Supercoppa basti, non è da Milan - ha tuonato Conceiçao ieri dalla pancia di San Siro senza giri di parole -. Siamo a 17 punti dal vertice della classifica in Serie A e un club che ha vinto 19 scudetti e 7 Champions non può sentirsi a pancia piena per una Supercoppa». Per i rossoneri un doppio test quello di stasera anche cn i loro tifosi: l’ultima volta, contro la Roma, ci furono fischi e continui cori di contestazione verso la proprietà mentre, negli spogliatoi, si consumava l’esonero di Paulo Fonseca. C’è curiosità per capire quella che sarà l’accoglienza dei supporters milanisti, che di certo non potranno non applaudire la squadra che è tornata con un trofeo dalla Final Four di Riad. La Supercoppa, infatti, sarà presente con una cerimonia ad hoc nel pre partita e sarà mostrata al pubblico presente. Inoltre ci sarà anche il ricordo di Fabio Cudicini, scomparso pochi giorni fa e storico portiere milanista, protagonista delle vittoria del secondo ciclo di Nereo Rocco tra cui lo scudetto 1968 e la Champions League dell’anno successivo.