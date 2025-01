Diretta Udinese-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

UDINE - A Udine per iniziare bene il 2025 di Serie A e preparare al meglio la super settimana che attende l'Atalanta di Gasperini visti gli incontri contro Juventus (martedì 14) e Napoli (sabato 18) a Bergamo. L'Atalanta torna in campo dopo la sconfitta di Riad e lo fa in casa dell'Udinese, formazione che lo scorso 10 novembre a Bergamo l’ha messa in difficoltà. In palio ci sono 3 punti importanti, curiosamente nessuno dei 4 centravanti presenti nelle rose di Atalanta e Udinese sarà a disposizione (fuori, per motivi diversi, Lucca e Davis per i padroni di casa oltre a Retegui e Scamacca per i nerazzurri) e quindi toccherà agli altri provare a segnare. a gara contro l ’Udinese è davvero molto importante per la Dea, nella precedente trasferta di fine dicembre sul campo della Lazio il pareggio di Brescianini su assist di Lookman ha tenuto aperta la striscia di risultati utili consecutivi in campionato (adesso sono 13) e tenuto gli orobici al primo posto, questa volta in coabitazione con il Napoli. Udinese-Atalanta ha un altro motivo di grande interesse per Gasperini: il tecnico è a quota 399 vittorie da allenatore in 860 partite, quella di Udine potrebbe essere l’occasione perfetta per tagliare il traguardo dei 400 successi con Atalanta, Genoa, Crotone, Palermo e Inter.