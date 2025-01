Diretta Empoli-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

L'Empoli ospita il Lecce nell'incontro valido per la 20ª giornata di Serie A. Gli uomini di D'Aversa si presentano all'appuntamento con 20 punti in e un bilancio di 1 pareggio, 3 sconfitte e 1 successo nelle ultime 5 gare. Numeri che chiamano i toscani a ritrovare la vittoria per non inclinare ulteriormente la classifica verso la zona retrocessione. Ben più urgente la missione di Giampaolo, che al Castellani dovrà dare tutto per provare a fare punteggio pieno e staccarsi così dal terzultimo posto. Il calendario prevede poi la sfida con l'Inter a San Siro per l'Empoli e la trasferta di Cagliari per il Lecce: gare in programma il 19 gennaio.