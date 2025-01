Milan tradito da Maignan: il Cagliari strappa un punto e frena Conceicao

Dopo la festa per il trionfo in Supercoppa, il Milan torna a giocare in campionato e arriva solo un pari contro il Cagliari. Per Sergio Conceicao, alla sua prima in Serie A da allenatore, solo un punto contro la formazione di Davide Nicola. Decidono Morata e Zortea con la complicità di Mike Maignan, è proprio un errore del portiere francese a regalare il pari ai rossoblù. Super Caprile all'esordio con il club sardo dopo l'addio al Napoli di Conte. In classifica il Milan non approfitta del pari della Juventus nel derby restando a -5 dai bianconeri.