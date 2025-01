Diretta Napoli-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Reduce dalla super vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina nella sua prima uscita del 2025, il Napoli capolista si appresta a tornare in campo per affrontare il Verona nel ventesimo turno di Serie A. Una sfida che mette in palio punti importantissimi nella corsa Scudetto con gli azzurri di Conte che hanno inanellato quattro vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e chiamati a spingere sull’acceleratore per tenere le più dirette rivali a distanza. In casa Napoli tiene però banco il caso Kvaratskhelia: il georgiano, assente del match, +è già con le valigie pronte destinazione Parigi. Per gli scaligeri l'occasione di allontanarsi dalla zona retrocessione, ma al Maradona non sarà facile ripete il match di esordio della Serie A 24-25 con il tris del Bentegodi nella prima di campionato. Proprio il Verona, messo alle spalle un periodo complicato, nelle ultime due uscite ha messo in cascina quattro punti importanti frutto della vittoria esterna sul campo del Bologna e del pareggio interno con l’Udinese. Un match delicato che chiuderà la domenica di campionato con il Napoli che scenderà in campo a risultato dell'Inter già acquisito.