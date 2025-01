Diretta Bologna-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Dalla sfida all’Olimpico con il Bologna a quella di questo pomeriggio al Dall’Ara sempre con i rossoblu. Tanto è cambiato in casa Roma negli ultimi due mesi. E a misurare la crescita della squadra di Ranieri sarà ancora quella di Italiano che lo scorso 11 novembre, vincendo nella Capitale, sancì l’esonero di Ivan Juric. Oggi, quella contestazione, è un lontano ricordo, così come la Roma impaurita di sessanta giorni fa, perché Ranieri dal suo arrivo ha riportato risultati e serenità nonostante un avvio difficile contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Per la prima vittoria ha dovuto aspettare la gara con il Lecce e ora l’obbiettivo è non fermarsi più. Dalla sfida con i pugliesi, infatti, sono arrivate altre sei gare con quattro vittorie, l’ultima nel derby, poi il pari a San Siro con il Milan e una sola sconfitta, quella a Como, unico vero passo falso dell’ultimo mese e mezzo. In questo calcio così frenetico, sembra passata una vita dall'ultima partita del Bologna che ancora non ha toccato il campo nell'anno nuovo. Poi però, mettendo a fuoco i ricordi, torna alla mente l'incredibile sconfitta col Verona. I rossoblù in dieci dominarono: meritavano un'ampia vittoria e invece è arrivata addirittura una sconfitta. Ora per l'inizio del nuovo anno davanti al nuovo pubblico, i felsinei cercano tre punti preziosi per la rincorsa alla zona Champions.