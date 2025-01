Diretta Genoa-Parma ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Il lunch match della 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, mette di fronte allo stadio Luigi Ferraris Genoa e Parma. Il Grifone, reduce dal pareggio al Via del Mare contro il Lecce (0-0), sta facendo benissimo: da quando Patrick Vieira ha preso il posto di Alberto Gilardino in panchina, i rossoblù hanno messo insieme quattro pareggi, due vittorie e una sola sconfitta, quella tra le mura amiche contro il Napoli (2-1). I liguri occupano attualmente il tredicesimo posto con 20 punti. A una lunghezza di distanza ci sono i ducali di Fabio Pecchia, in netta ripresa: dopo tre sconfitte consecutive (Inter, Verona e Roma), i gialloblù hanno battuto il Monza (2-1) all'ultimo secondo tra le mura amiche e pareggiato (0-0) all'Olimpico Grande Torino contro i granata. All'andata fu un gol di Pinamonti a decidere la sfida del Tardini.