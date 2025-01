Miretti, Genoa conquistata: assist e applausi e Vieira batte anche il Parma

Un gol di Frendrup, su assist di Miretti e con deviazione decisiva di Delprato, basta al Genoa per battere 1-0 il Parma in casa nel 20° turno di Serie A e salire ancora nella classifica del massimo campionato italiano. La formazione guidata da Vieira conquista un successo prezioso (il secondo nelle ultime tre giornate e il primo in assoluto in casa in questa Serie A) per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione: i rossoblù sono ora a metà graduatoria con 23 punti. Dopo due risultati utili, invece, si ferma il Parma che rimedia la nona sconfitta in campionato (la quarta nelle ultime 6 gare) e rimane quartultimo a quota 19. Grande prestazione di Miretti, autore dell'assist decisivo e applaudito da tutto lo stadio al momendo del cambio.