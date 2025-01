"Balotelli? Coesione tifo-squadra": Vieira fa festa, Pecchia amaro

"Sono felice perché era una partita importante per noi. È solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite dove vogliamo fare bene. Questa vittoria la aspettavamo da 233 giorni ed è arrivata con una bella prestazione. Siamo contenti, ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita". Lo ha dichiarato Patrick Vieira, allenatore del Genoa, dopo la vittoria per 1-0 contro il Parma. "Nel primo tempo non rischiavamo la giocata anche perché c'era la qualità anche dell'avversario che aveva due linee a quattro e per noi era complicato andare avanti - ha aggiunto il tecnico del Grifone - Sono molto contento di come abbiamo gestito la partita. Poi si può sempre fare meglio ma sono contentissimo di come abbiamo gestito. Balotelli? La cosa più importante per me è stata la coesione fra i tifosi e i giocatori. I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada c'è più possibilità di vincere la partita. I tifosi aspettavano questi tre punti".