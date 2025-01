Diretta Monza-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Fiorentina fa visita al Monza nel posticipo di lunedì che chiude il 20° turno di Serie A. I viola hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro giornate, rimediando un pareggio e tre sconfitte, e sono sesti in classifica a quota 32 punti. Il Monza, invece, è ultimo in graduatoria a quota 10 ed è reduce da cinque sconfitte di fila in campionato. “Bisogna avere una reazione, siamo ultimi ma affrontiamo il problema, gara dopo gara. Non è che siamo ultimi e non giochiamo più. Sappiamo che è difficile ma voglio giocatori che diano tutto, poi se uno è stanco c'è il compagno in panchina, ma bisogna dare tutto. Abbiamo ancora il girone di ritorno” ha detto il tecnico del Monza Salvatore Bocchetti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato in casa con la Fiorentina.