Fiorentina ancora ko, la Juve resta avanti: prima vittoria in casa del Monza

Il 20° turno della Serie A si chiude con il ritorno al successo del Monza che allo U-Power Stadium supera per 2-1 la Fiorentina. Primo successo per Bocchetti sulla panchina brianzola dopo il subentro al posto di Nesta, amaro ko per Palladino tornato davanti ai tifosi che lo hanno apprezzato guidare il club biancorosso prima del passaggio in viola. Monza che ritrova il successo dopo tre mesi, ma che resta inchiodato all'ultimo posto in classifica. Per la Fiorentina passo falso che non permette il sorpasso sulla Juventus.