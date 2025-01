Diretta Atalanta-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Reduce dal pareggio per 1-1 nel derby contro il Torino, alle ore 20.45 la Juve fa visita all'Atalanta al Gewiss Stadium nel recupero della 19ª giornata di Serie A. Le due formazioni, infatti, erano a Riad (Arabia Saudita), impegnate in Supercoppa italiana, pertanto il match è stato posticipato. I bianconeri di Thiago Motta, seppur ancora imbattuti in campionato, hanno centrato 12 pareggi in 19 gare, decisamente troppi per una squadra che vuole lottere per il titolo. Anche la Dea di Gian Piero Gasperini è reduce da due pari consecutivi: dopo aver inanellato una striscia di undici vittorie consecutive, gli orobici non sono infatti riusciti ad andare oltre l'1-1 all'Olimpico contro la Lazio e nell'ultima uscita hanno chiuso sullo 0-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Una gara che i friulani, che hanno colpito due legni, avrebbero potuto anche vincere. Juve e Atalanta, dunque, arrivano all'incontro con tanta voglia di riscatto.