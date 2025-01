Apre Diao, decide Leao! Milan all'inferno e ritorno a Como, due ko per la Juve

COMO - Nonostante gli infortuni di Thiaw e Pulisic, l'ammonizione di Alvaro Morata che lo costringerà a saltare la sfida da ex sabato prossimo all'Allianz Stadium contro la Juventus, e la verve del Como che ha spesso messo alle corde la squadra di Sergio Conceiçao, il Milan torna dal Sinigaglia con un successo importantissimo per la propria classifica : i rossoneri, infatti, in attesa del recupero con il Bologna, salgono al settimo posto con 31 punti in 19 partite, a -1 dalla Fiorentina sesta (a parità di gare giocate). I padroni di casa di Cesc Fabregas dominano per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa, sbloccando il risultato con l'ultimo arrivato, il classe 2005 Assane Diao all'ora esatta di gioco. Il rocambolesco pareggio di Theo Hernandez undici giri di lancetta più tardi, però, regala alla formazione meneghina quelle energie extra per ottenere la posta massima: decisiva, in tal senso, è la perla di Rafael Leao al 76' , soltanto cinque minuti dopo il gol del terzino franco-spagnolo. I lariani, che cercano invano il 2-2 nel forcing finale , soprattutto con l'ex Cutrone, restano quart'ultimi - con Parma e Verona - a quota 19, con una lunghezza di margine sulla zona retrocessione.

Como-Milan 1-2, la cronaca

Dopo 6 minuti, Maignan è costretto a respingere una violenta botta dalla distanza di Strefezza. Al 17' ci vuole una chiusura difensiva provvidenziale di Hernandez per togliere la palla a Diao, pronto alla conclusione a botta sicura a pochi passi dalla linea di porta dopo una grande azione dalla sinistra di Fadera. Al 21' arriva la prima occasione per gli ospiti. Leao se ne va palla al piede, si accentra e serve una palla al bacio per Reijnders che, tutto solo davanti a Butez, sciupa però una grande occasione calciando addosso al portiere. Sul fronte opposto, al 36', è Strefezza a vanificare una buona ripartenza con un tiro cross impreciso da posizione invitante. Poco prima dello scadere, Conceicao è costretto a rinunciare a Pulisic per un problema muscolare. Si va al riposo sullo 0-0. Il tecnico portoghese, evidentemente insoddisfatto della prima frazione dei suoi, cambia tre uomini all'intervallo. In avvio di ripresa, il neoentrato Jimenez fallisce una grande opportunità quando, liberato da Leao al termine di un rapido contropiede, spara addosso a Butez. Al quarto d'ora, la neopromossa passa in vantaggio. Caqueret allarga sulla destra per Diao, che sfrutta una marcatura troppo leggera di Hernandez, si accentra sul sinistro e batte Maignan sul suo palo con il mancino per l'1-0. I rossoneri, che perdono per infortunio anche Thiaw, sembrano in totale confusione, ma al 26' trovano il pareggio da palla inattiva. Reijnders batte un corner, la difesa libera male e Hernandez insacca con un sinistro sporco che sorprende Butez. Cinque minuti dopo, la rimonta si completa. Musah serve Abraham, il quale verticalizza centralmente per Leao che si infila tra le maglie dei centrali avversari e supera con un elegante scavino Butez, firmando il 2-1. A mettere in cassaforte il risultato ci pensa Maignan, che al 41' salva con i piedi una zampata ravvicinata di Cutrone. Nel finale, il fortino regge e il risultato non cambierà più.