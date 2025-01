Atalanta-Juventus 1-1: Kalulu illude, Retegui punisce un Motta cervellotico

Motta fa tredici. Pareggi. Questa Juve non sa vincere, ma d'altronde se non è un'ossessione per il tecnico bianconero e se in società non c'è nessuno in grado di spiegare cosa voglia dire, ai tifosi juventini tocca ricordarlo ascoltando in tv ex avvelenati dal sentire un messaggio del genere. O magari guardare qualche conferenza di Conte, nostalgicamente, che ricorda che chi è in certi posti deve pedalare, e pedalare forte. Intanto Antonio se ne va a giocarsi lo Scudetto con Inzaghi, l'Atalanta e la Lazio restano davanti a questa Juventus e dietro stanno arrivando Fiorentina, Bologna ma soprattutto Milan, a insidiare quel quinto posto a cui si aggrappano disperatamente le speranze che possa significare un posto in Champions anche questa stagione. Arriva l'attaccante Kolo Muani, ma la domanda è: giocherà da attaccante?