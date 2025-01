L’Inter frena a San Siro: Dumfries e Lautaro non bastano a Inzaghi. Napoli a +3

MILANO - Il Bologna di Vincenzo Italiano rallenta la corsa dell'Inter che, in caso di successo nel recupero contro la Fiorentina, potrà soltanto agganciare il Napoli dell'ex Antonio Conte in testa alla classifica di Serie A . Il 2-2 maturato allo stadio Giuseppe Meazza di Milano , per ora, certifica un -3 con 44 punti conquistati in 19 partite. A San Siro gli ospiti passano dopo un quarto d'ora grazie a Castro , ma i padroni di casa ribaltano le sorti della sfida grazie al pareggio di Dumfries soli quattro minuti più tardi e con Lautaro Martinez, in contropiede su assist di Dimarco, nel recupero della prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, i felsinei non calano di ritmo e al 64' Orsolini serve a Holm la palla che riporta il match in equilibrio , complice una deviazione della difesa nerazzurra.

Inter-Bologna 2-2, la cronaca

Primo tempo elettrizzante, con il Bologna che passa per primo in vantaggio al quarto d'ora con Santiago Castro bravo a deviare in rete un tiro di Moro che spiazza Sommer. Il vantaggio rossoblù dura però appena tre minuti, perchè l'Inter trova il pari con Dumfries abile a ribadire in rete un tiro di Thuram respinto dal portiere. Gol convalidato da Pairetto dopo un check del Var per un contatto ad inizio azione tra Bastoni e Odgaard. L'Inter aggredisce il Bologna e sfiora a ripetizione il vantaggio con Lautaro, Dimarco e Dumfries. A sua volta il Bologna va vicino al gol con Odgaard fermato da un super Sommer. Nel recupero del primo tempo, però, l'Inter trova la rete del 2-1 con il suo capitano Lautaro Martínez che scaraventa alle spalle del portiere un bolide su assist perfetto del solito Dimarco da sinistra. In apertura di ripresa l'argentino sfiora la doppietta personale, ma al 63' è il Bologna a pareggiare con una rasoiata destra di Holm, deviata da Bastoni, su assist all'indietro di Orsolini. La squadra di Italiano sulle ali dell'entusiasmo si rende pericolosa ancora con Orsolini, Sommer si salva di piede. Nel finale l'Inter si riversa in attacco alla ricerca del gol vittoria, che sfiora in almeno due occasioni con il neo entrato Taremi. Il Bologna si difende con coraggio e alla fine porta a casa un punto tutto sommato meritato.