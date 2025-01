Diretta Roma-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Roma e Genoa scendono in campo all’Olimpico nell’incontro valido per la 21ª giornata di Serie A. I giallorossi si presentano all’appuntamento con 24 punti e un bilancio di 1 ko, 2 vittorie e 2 pareggI: l’ultimo con il Bologna in trasferta, dove Dovbyk ha evitato la sconfitta andato a segno dal dischetto nell’ultima azione del match. La formazione di Ranieri è ora chiamata a riscattare il pareggio dell’andata (1-1) che in quell’occasione costò la panchina a De Rossi. La classifica riporta 24 punti che valgono il 10º posto, mentre il calendario ha poi in programma il ritorno in Europa League sul campo dell’Az Alkmaar del 23 gennaio. Quanto al Grifone, il primo successo casalingo in campionato rimediato la giornata precedente contro il Parma - su cui ha pesato l’assist di Miretti - ha portato gli uomini di Vieira a 1 punto dai prossimi rivali di campionato. L’appuntamento successivo di Serie A prevede invece la gara interna con il Monza.