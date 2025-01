Il futuro della Serie A, la profezia di Moratti e la condizione perché si avveri

"Si va verso una serie A con proprietà tutte straniere, la strada è quella. Agli spettatori non interessa la nazionalità, per loro basta che la società sia seria». Massimo Moratti , 79 anni, dall'alto dei suoi 19 anni nerazzurri , con 16 trofei consegnati alla storia del calcio italiano, ha formulato questa previsione. Il tempo dirà se sarà stata anche una profezia destinata ad avverarsi. Le parole dell'ex presidente dell' Inter , l'ultimo dei mecenati del calcio italiano al pari di Berlusconi , quando l'era dei fondi era lungi dal suo inizio, sono impregnate di realismo e sono state pronunciate nell'intervista rilasciata a Repubblica, dopo l'avvento dell'undicesimo investitore estero in Serie A : il fondo texano Presidio Investors che ha acquistato il Verona nominando presidente esecutivo Italo Zanzi, 50 anni, già amministratore delegato della Roma dal 2012 al 2016. Al 2013, invece, risale la decisione di Moratti di cedere l'Inter all'indonesiano Thohir che, a sua volta, ha passato la mano a Suning .

La profezia di Moratti

«All’inizio degli anni Duemila, ha cominciato a crescere l’idea che il giocattolo stesse diventando non più sostenibile. Ma già nel mio periodo era piuttosto pesante: ci volevano resistenza e passione, senza le quali non ce l’avrei fatta. Poi, intorno al 2011, ho iniziato a pensare che servisse qualcun altro al comando. I tifosi non sono contenti se hanno un presidente appassionato che, però, non tira fuori una lira. Così, quando si è manifestato l’interesse di Erick Thohir, ho deciso di defilarmi, di fare un passo indietro». E adesso, dove va il calcio?«Va dove ci sono maggiori possibilità economiche, è normale. E qui si parla di fondi, di tanti soldi, oppure di famiglie con enormi patrimoni come i fratelli Hartono, i proprietari del Como, che possono sostenere i costi necessari per gestire oggi una società di serie A».

I complimenti a De La e Lotito

Il tributo a De Laurentiis e a Lotito che resistono all'onda straniera è sincero, con un'avvertenza: "Sono felice per loro, ma il calcio ogni anno diventa un business sempre più caro, un gioco pericoloso da tenere in piedi. Se dovessero ricevere una buona offerta, venderanno anche loro". Poi, il nocciolo della questione. "Si va verso una serie A con proprietà tutte straniere, la strada è quella. Ai tifosi non interessa la nazionalità, per loro basta che la società sia seria». Ecco, qui sta il punto. Il radicale processo di cambiamento della Serie A, le cui conseguenze si sono riflesse anche nei nuovi equilibri della Lega, scaturisce da un processo di globalizzazione che affonda le radici nell'antesignana Premier League, progressivamente in mano a proprietà non british. Ciò che conta, per chi arriva in Serie A, è affidare la gestione a chi il calcio italiano conosce come le sue tasche. L'improvvisazione non paga. Al riguardo, la casistica è illuminante.