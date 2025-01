Diretta Bologna-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Monza, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. I rossoblù di Vincenzo Italiano in settimana hanno fermato l'Inter pareggiando 2-2 al Meazza e salendo a quota 30. Gli emiliani, però, hanno una gara in meno dovendo recuperare la partita tra le mura amiche contro il Milan. Dall'altra parte del campo ci saranno i brianzoli di Salvatore Bocchetti, sempre ultimi in classifica con appena 13 punti ma rinfrancati dal successo per 2-1 all'U-Power Stadium contro la Fiorentina nell'ultimo turno. Una vittoria che potrebbe rappresentare l'inizio della scalata verso l'obiettivo salvezza. Le due formazioni si sono già sfidate due volte in stagione, con il Bologna che ha avuto la meglio sia all'andata (2-1) che negli ottavi di finale di Coppa Italia (4-0).