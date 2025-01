Maldini illude il Monza, poi Castro-Odgaard-Orsolini: tris Bologna in rimonta

BOLOGNA - Il Bologna di Vincenzo Italiano , dopo i pareggi con Roma ed Inter, entrambi con il punteggio di 2-2, ritrova il successo , che vale - almeno provvisoriamente - il sesto posto nella classifica di Serie A a quota 33 punti, a -1 dalla Juventus impegnata più tardi contro il Milan: lo fa tra le mura amiche del Renato Dell'Ara, con il punteggio di 3-1, contro il Monza fanalino di coda , recentemente passato da Alessandro Nesta a Salvatore Bocchetti, e che in chiusura di primo tempo perde Bondo per infortunio. Eppure, in Emilia, a sbloccare il risultato sono proprio gli ospiti, con Daniel Maldini dopo appena quattro minuti . La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere e, dopo il pari di Castro al 22' , si materializza il sorpasso con Odgaard al 34'. Di Orsolini la rete della sicurezza al 69' .

Bologna-Monza 3-1, la cronaca

Il primo colpo lo batte il Monza, capace di colpire a freddo un Bologna distratto in avvio. Passano appena quattro minuti e la formazione emiliana si lascia sorprendere da una ripartenza veloce degli ospiti: Ciurria serve Maldini sulla destra e quest'ultimo sigla l'1-0 a tu per tu con Ravaglia. Il Bologna non si dà per vinto e rimette in piedi la partita già nel corso del primo tempo. Dopo il moto d'orgoglio iniziale, infatti, i brianzoli vengono schiacciati ripetutamente nella propria trequarti. Il Bologna carica a testa bassa e trova il pareggio al 22', grazie al colpo di testa di Castro. Al 34' arriva anche il gol del sorpasso con Odgaard che conclude al meglio una splendida azione corale. Gli assist portano la firma di Orsolini e Dominguez, letteralmente imprendibili sulle corsie laterali. Le brutte notizie non sono però finite per il Monza, costretto a fare i conti col forfait di Bondo, vittima di un problema muscolare e costretto al cambio. Nella ripresa il Bologna gestisce senza correre particolari rischi in fase difensiva. La rete che scrive la parola fine al match arriva al 69', quando Orsolini controlla il traversone di Lykogiannis e col sinistro buca Turati. Quest'ultimo evita il quarto gol dei felsinei, parando il colpo di testa di Dallinga, mentre all'89' c'è spazio anche per il legno colpito da De Silvestri. Prestazione, dunque, insufficiente per il Monza, troppo arrendevole e non aiutato dai cambi tardivi di Bocchetti.