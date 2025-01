Diretta Fiorentina-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tornare a vincere per superare il momento di crisi e ripartire: questo l'obiettivo della Fiorentina impegnata alle 12,30 al Franchi contro il Torino. I risultati negativi dell'ultimo periodo (4 sconfitte e un solo punto raccolto nelle ultime cinque partite di campionato) hanno frenato la squadra viola dopo una cavalcata contrassegnata da 8 vittorie consecutive che l'avevano proiettata in piena zona Champions. Il Toro viene da tre pareggi di fila e staziona a metà graduatoria con 22 punti. "Conosco bene l'ambiente viola avendoci giocato. Non dobbiamo guardare i problemi in casa degli altri, ma pensare a noi stessi, anche perché ogni partita fa storia a sè. E' un orario di inizio strano, ma ormai ci siamo abituati e, coinvolgendo anche il nutrizionista e gli stessi giocatori, sappiamo come fare per arrivare tutti nella forma ottimale per scendere in campo alle 12.30" ha detto Vanoli alla vigilia del match.