Diretta Inter-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Rialzare subito la testa dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna. È questa la missione dell'Inter, che a San Siro ospita l'Empoli nel posticipo serale con l'obiettivo di tornare a conquistare i tre punti, dopo lo stop con i rossoblu nel recupero di mercoledì, per continuare a correre nelle zone alte della classifica. Punti che iniziano a farsi pesanti, anche perché per i nerazzurri sono sfide che arrivano in mezzo ad un vero e proprio tour de force. Il calendario infatti prevede per gli uomini di Simone Inzaghi cinque gare nei prossimi 14 giorni, tutti match importanti per il cammino di Lautaro Martinez e compagni tra la Serie A e le ultime due giornate della prima fase di Champions League. "Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano. Questo è un periodo in cui non ci sono stati risultati ma le prestazioni ci sono sempre state. Può capitare nell’arco di una stagione, succede anche alle squadre più importanti. Dobbiamo ragionare su noi stessi, dando più del dovuto, ragionando da squadra. Non deve più accadere che si esce dal campo recriminando o non avendo dato tutto o comunque non il nostro massimo", ha detto il tecnico dell'Empoli D'Aversa alla vigilia del match di San Siro.