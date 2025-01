Diretta Verona-Lazio ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Vincere, conta solo vincere. Il 2025 non ha ancora regalato alla Lazio la gioia dei tre punti. La sfida contro l'Hellas Verona diventa quindi un appuntamento da non fallire, per ritrovare entusiasmo e restare nella scia delle prime posizioni. Gli ultimi dieci precedenti giocati al Bentegodi sorridono ai ragazzi di Baroni ma raccontano di una sfida imprevedibile, dove entrambe le squadre possono sorprendere: quattro vittorie dei biancocelesti contro le tre dei gialloblù condite da altrettanti pareggi. Tralasciando le statistiche, però, i capitolini dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle il 'periodo di riflessione', portando a casa tre punti che potrebbero risollevare il morale, soprattutto in vista dei tanti impegni in programma. La buona notizia per il tecnico arriva da una rosa quasi completamente ristabilita.