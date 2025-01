Tris Lazio a Verona, Baroni torna a vincere: controsorpasso alla Juve

VERONA - Dopo due pareggi ed una sconfitta la Lazio torna al successo in campionato sbancando per 3-0 il campo del Verona riprendendosi il 4° posto in classifica (39 punti, +2 sulla Juventus).

Avvio lampo della squadra di Baroni che dopo 100" sblocca il parziale: calcio d'angolo battuto da Zaccagni e colpo di testa di Gigot da dentro l'area piccola per l'1-0. Biancocelesti continuano a spingere dopo la rete e al 21' trovano anche il raddoppio: lancio perfetto centrale di Guedouzi dalla propria trequarti per Dia che lanciato in porta non sbaglia davanti a Montipo. Dopo un primo tempo abulico il Verona alza l'intensità nella ripresa mettendoci più aggressività chiudendo gli avversari nella loro area ma negli ultimi 20 metri manca di lucidità per impensierire davvero Provedel e al 58' i laziali mandano i titoli di coda: retropassaggio disastroso di Tchatchoua, Dia ruba palla, aspetta Zaccagni che grazie anche alla deviazione di Ghilardi, trova la rete del 3-0. Unico acuto dell'Hellas al 73' su bella conclusione di Bradaric ma Provedel si è fatto trovare pronto.