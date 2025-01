Diretta Como-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - A chiudere la 21ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo tra Como e Udinese in programma allo stadio Sinigaglia alle ore 20.45. I lariani di Cesc Fabregas sono reduci dal ko in rimonta contro il Milan (2-1) nel recupero del 19° turno. I friulani di Kosta Runjaic, invece, sono reduci da tre pareggi consecutivi e hanno inanellato una striscia di quattro risultati utili: battuta 2-1 la Fiorentina in trasferta, i bianconeri hanno chiuso sul 2-2 tra le mura amiche contro il Torino e hanno fermato sullo 0-0 il Verona al Bentegodi e l'Atalanta al Bluenergy Stadium. All'andata fu una rete di Brenner nel finale della prima frazione di gioco a decidere l'incontro a favore dell'Udinese.