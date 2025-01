Duda stangato, insulti all'arbitro. Conte in diffida contro la Juve

Calato il sipario sulla 21ª giornata di Serie A, appuntamento che tra gli altri risultati ha visto vincere la Juventus contro il Milan allo Stadium e il Napoli a Bergamo, è ora il tempo dei verdetti emanati dal giudice sportivo della Lega Gerardo Mastandrea. Dal comunicato ufficiale rilasciato il 21 gennaio, si apprende come 5 club siano stati multati per violazione dell'art. 25 comma 3 CGS sull'uso di materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala. Sono questi: Napoli, Venezia, Atalanta, Milan e Verona. Sono invece 5 i giocatori espulsi che non potranno prendere parte al prossimo impegno di campionato. Tra loro, il centrocampista scaligero Ondrej Duda, suqalificato per 3 giornate per avere "rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa" in seguito al doppio giallo rimediato nel corso della sfida interna con la Lazio (terminata 3-0 per gli ospiti). Ammoniti inoltre con diffida (4ª sanzione) gli allenatori Cesc Fabregas e Antonio Conte. La prossima giornata, il tecnico del Napoli ospiterà la formazione di Thiago Motta nell'incontro in programma sabato 25 gennaio alle ore 18.