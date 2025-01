Diretta Torino-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Ad aprire la 22ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Torino e Cagliari. I granata di Paolo Vanoli, reduci da quattro pareggi consecutivi (2-2 contro l'Udinese, 0-0 col Parma e 1-1 contro Juve e Fiorentina), vanno a caccia di una vittoria che manca dal 13 dicembre, quando Ché Adams, con una splendida rete praticamente da metà campo, firmò il successo al Carlo Castellani contro l'Empoli. Momento molto positivo, invece, per i sardi di Davide Nicola: sette punti nelle ultime tre gare grazie ai successi contro Monza (2-1 in trasferta) e Lecce (4-1 in casa) e in mezzo il pareggio per 1-1 al Meazza contro il Milan. All'andata, all'Unipol Domus, 20 ottobre, roboante 3-2 per gli isolani.