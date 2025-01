Adams super, doppietta e Cagliari ko: Toro, successo in casa dopo tre mesi

Torna a vincere il Torino, che supera in casa il Cagliari nell’incontro valido per la 22ª giornata di campionato. All’Olimpico, i granata si impongono con il finale di 2-0. Un risultato recante la doppia firma di Adams (6’, 61') e che interrompe il digiuno di successi interni che durava da 3 mesi: interrotta anche la striscia di 4 pareggi consecutivi (preceduti dal ko interno con il Bologna). La classifica riporta ora 26 punti a pari merito con l’Udinese, che domenica 26 ospiterà la Roma. Si complica invece la posizione del Cagliari di Nicola , che resta fermo a quota 21 punti con un vantaggio di sole 2 lunghezze sul Verona terzultimo: gli scaligeri scenderanno sul campo del Venezia lunedì 27. L'agenda di Vanoli prevede ora la sfida esterna contro l'Atalanta in programma sabato 1 febbraio.

Il racconto della partita

Parte forte il Torino, che dopo essere andato vicino al vantaggio con Karamoh, sblocca le marcature al 5’ minuto grazie ad Adams che finalizza la bella ripartenza sull’asse Lazaro-Ricci. I granata passano allora in modalità contenimento e amministrano il pallone. L'occasione per il raddoppio si presenta al 30' con l'ex Inter che si lancia nell'uno contro uno con Caprile: il portiere ospite però nega il gol. Così come è bravo a prendersi la scena anche sulla conclusione ravvicinata di Pedersen al 40'. Pochi minuti dopo, Karamoh ci riprova dal limite ma l'ex Napoli ci mette ancora una volta il guantone e devia la palla in angolo. Nella ripresa, la formazione di Vanoli trova il gol del 2-0 con Lazaro che riceve sottoporta l'assist dell'ivoriano e batte a rete: la marcatura viene però annullata per posizione irregolare al momento del passaggio. Al 52', Caprile torna a negare il raddoppio sul colpo di testa di Tameze. Il Toro torna alla carica al 59’ con Adams che colpisce male sottoporta e infrange sul palo il gol del 2-0. Lo scozzese si riscatta però 2 minuti dopo calciando la palla in rete dopo la traversa colpita da Karamoh. Il Cagliari prova allora e rientrare in partita, ma senza riuscire a impensierire Milikovic-Savic: 2-0 il risultato finale.