Diretta Como-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - Reduce dalla netta vittoria in Champions League contro lo Sturm Graz (5-0), alle ore 15 l'Atalanta fa visita al Como allo stadio Sinigaglia nel 22° turno del campionato di Serie A. Momento di flessione per la Dea di Gian Piero Gasperini che dopo aver inanellato una striscia di 11 risultati utili consecutivi ha racimolato appena tre punti nelle ultime quattro: raccolti tre pareggi di fila contro Lazio (1-1), Udinese (0-0) e Juve (1-1), i nerazzurri nell'ultimo turno sono caduti in casa nello scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte (3-2). Diametralmente opposta, invece, la situazione per i lariani che, dopo un periodo complicato, sembrano aver trovato la quadra. La formazione di Cesc Fabregas, infatti, dopo aver fermato sull'1-1 la Lazio all'Olimpico, nell'ultima uscita ha strapazzato l'Udinese con un netto 4-1. All'andata, al Gewiss Stadium, clamoroso successo del Como (3-2).