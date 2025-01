Diretta Empoli-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - A chiudere il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Carlo Castellani tra Empoli e Bologna. Momento complicato per gli azzurri di Roberto D'Aversa che hanno raccolto appena un punto nelle ultime sei gare (1-1 al Penzo contro il Venezia). Volano invece i rossoblu di Vincenzo Italiano che in settimana hanno battuto 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund al Dall'Ara conquistando la prima vittoria in Champions League. Anche in campionato gli emiliani stanno facendo benissimo e hanno racimolato 33 punti in 20 gare, con la sfida interna contro il Milan da recuperare a data da destinarsi. Pareggiate per 2-2 le partite contro Roma e Inter, nell'ultimo turno è arrivato il successo per 3-1 contro il Monza. All'andata al Dall'Ara, 31 agosto, fu 1-1: successe tutto nei primi tre minuti, con Fabbian ad aprire le marcature e Gyasi a siglare il definitivo pari.